Wimbledon ufficiali gli accoppiamenti | gli avversari degli italiani chi sfideranno Sinner e Paolini

Wimbledon 2025 si apre con un entusiasmo alle stelle, grazie al sorteggio che ha già regalato incroci emozionanti e sfide da cardiopalma. Tra gli incontri più attesi spicca il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Luca Nardi, pronti a darsi battaglia sui prestigiosi prati di Church Road. Chi uscirà vincitore? E quali sorprese riserveranno gli accoppiamenti successivi? La magia di Wimbledon prende forma: sarà un torneo da ricordare.

Sarà un inizio con il botto per gli azzurri a Wimbledon 2025, con il sorteggio del tabellone che ha riservato incroci spettacolari fin dal primo turno. Il più atteso è il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Luca Nardi, che aprirà il cammino del numero 1 del mondo sui prati di Church Road. Un esordio in famiglia per Sinner, che in caso di vittoria affronterà uno tra Tseng e Vukic. Nel possibile cammino del campione altoatesino, gli ottavi di finale potrebbero proporre un duello con Tommy Paul o Grigor Dimitrov, mentre ai quarti di finale l'avversario designato potrebbe essere Lorenzo Musetti, in un potenziale secondo derby tricolore.

