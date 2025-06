Wimbledon tra tradizione e innovazione | Babolat celebra 150 anni sotto il segno del tennis

Wimbledon, tra tradizione secolare e innovazione audace, si conferma come il palcoscenico ideale per un connubio di eleganza e tecnologia. Babolat, con i suoi 150 anni di storia, celebra questa storica manifestazione, dal primo filamento in budello naturale al libro “Perfect Match” fino alla collezione 2025. In un mondo dove il tennis diventa espressione di stile, anche i brand più iconici cercano di ridefinire il proprio ruolo, portando la competizione sportiva al centro di un’evoluzione stilistica senza precedenti.

Dalla prima corda in budello naturale al libro celebrativo “Perfect Match” fino alla nuova collezione 2025. Il brand francese omaggia il legame storico con lo Slam londinese e apre un nuovo capitolo nello stile sportivo. Un’estetica senza tempo che incontra l’evoluzione tecnologica. In un’epoca in cui il tennis è diventato sempre più uno statement di stile, oltre che un’arena di performance, anche i brand sportivi sembrano tornare a cercare nella storia le radici del proprio valore. È quanto accade con Babolat, che nel 2025 soffia sulle candeline di un anniversario importante – 150 anni di attività – scegliendo un palcoscenico d’eccezione: Wimbledon. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Wimbledon, tra tradizione e innovazione: Babolat celebra 150 anni sotto il segno del tennis

In questa notizia si parla di: tennis - wimbledon - tradizione - innovazione

Wimbledon 2025, il programma completo del torneo di tennis - Wimbledon 2025 si preannuncia come l'evento estivo più atteso dagli amanti del tennis. Il prestigioso torneo, il più antico al mondo, inizierà il 23 giugno con i turni di qualificazione, per entrare nel vivo dall'30 dello stesso mese.

Il Roland Garros si è concluso da poco, con la vittoria in rimonta di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner. E allora il mondo del tennis ha già iniziato a guardare avanti, a Wimbledon 2025. L'iconico torneo andrà in scena da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio. Vai su Facebook

Wimbledon, tra tradizione e innovazione: Babolat celebra 150 anni sotto il segno del tennis; Svolta storica: da quest'anno non ci saranno più i giudici di linea; Novak Djokovic si prepara a elevarsi sopra la rivoluzione mentre Wimbledon dice addio alla tradizione e ai giudici..

L’intelligenza artificiale sbarca a Wimbledon: ecco le novità per gli appassionati di tennis - IBM ha sviluppato nuove funzionalità digitali per i fan che avranno a disposizione persino una chatbot durante lo Slam londinese, a cui chiedere tutto ... msn.com scrive

Wimbledon 2025, il sorteggio del tabellone: regole, teste di serie e italiani presenti. Tutto quello che c’è da sapere - Manca ormai pochissimo a Wimbledon 2025, terzo slam stagionale e per tradizione il più importante e prestigioso. ilfattoquotidiano.it scrive