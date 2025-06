Wimbledon sorteggio ingrato per Sinner | esordio tricolore con Nardi derby con Musetti ai quarti e la mina vagante Alcaraz all’orizzonte

Wimbledon 2025 si apre con un sorteggio che mette alla prova il campione italiano Sinner, alle prese con un tabellone ricco di insidie e sorprese. Tra esordi tricolori, derby emozionanti e il gigante Alcaraz pronto a scatenare la mina vagante, il torneo promette spettacolo fin dalle prime battute. Il grande tennis è alle porte: chi saprà dominare il prestigioso campo londinese? La sfida è appena iniziata, e il sogno di Wimbledon aspetta solo di essere conquistato.

Sinner a Wimbledon: il dado è tratto e il tabellone sorteggiato e definito. Il prestigioso All England Lawn Tennis and Croquet Club ha svelato il calendario principale del prestigioso Slam londinese 2025, e come sempre, non sono mancate le sorprese e gli accoppiamenti che promettono scintille fin dalle prime battute. L’attenzione è tutta rivolta al percorso del numero uno del mondo, che si trova di fronte a un cammino tutt’altro che semplice per raggiungere la finale sul sacro prato inglese. Jannik Sinner si prepara a esordire a Wimbledon 2025. Il tennista azzurro ha scoperto oggi, venerdì 27 giugno, il percorso dello Slam londinese, al via il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it