Wimbledon Sinner sogna di cancellare due incubi in un colpo solo I rivali | Alcaraz favorito ma non è l'unica insidia

Wimbledon, il torneo più prestigioso del tennis, si apre con grandi speranze per Jannik Sinner: un’occasione d’oro per cancellare le ombre del passato e riscattarsi dopo la delusione sul rosso di Roland Garros. Con i rivali agguerriti e l’incognita Alcaraz favorito, il sogno di Sinner è di eliminare due incubi in una sola volta: rivincita e rinascita. L’appuntamento è dal 30 giugno al 13 luglio, e il suo cammino potrebbe cambiare tutto.

Riscattare la delusione del Roland Garros, cancellare quei tre match point consecutivi sprecati, quei due set di vantaggio volati via. Wimbledon è tutto questo per Jannik Sinner. I Championships – al via lunedì 30 giugno fino a domenica 13 luglio – si configurano come un'occasione per azzerare tutto, ritrovare il giusto equilibrio, zittire coloro che sono stati subito pronti a parlare di crisi, soprattutto dopo la sconfitta ad Halle contro Bublik. Il numero 1 del mondo va a caccia della rivalsa nel torneo più importante del mondo, anche per dare un colpo di spugna a quanto accaduto un anno fa, quando nei quarti di finale contro Medvedev si manifestò il picco di quel malessere scaturito dal caso Clostebol.

