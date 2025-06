Wimbledon i tabelloni di Sinner e Alcaraz a confronto | spagnolo ancora più fortunato e senza particolari insidie

Mentre il tabellone di Wimbledon 2025 prende forma, si apre il dibattito su quale tra Sinner e Alcaraz abbia avuto la sorte più favorevole. Con il sorteggio che ha delineato percorsi differenti, la domanda sorge spontanea: chi dei due grandi talenti spagnoli e italiani si è più avvantaggiato? La risposta si svelerà nel corso di questa emozionante edizione dello Slam londinese, che promette spettacolo e colpi di scena fino alla finale di domenica 13 luglio.

Chi è stato più fortunato tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel sorteggio del tabellone di Wimbledon 2025? La domanda è lecita alla vigilia del terzo Slam della stagione che scatterà lunedì 30 giugno, con la certezza che i due grandi rivali non potranno affrontarsi tra loro prima dell'eventuale finale in programma domenica 13 luglio sull'erba londinese. Il fuoriclasse altoatesino ha perso le finali degli Internazionali d'Italia e del Roland Garros proprio contro l'iberico, che successivamente ha dettato legge anche al Queen's e si presenterà all'appuntamento per difendere il titolo. I primi passi di Jannik Sinner non sembrano essere complicati: esordio nel derby con Luca Nardi e secondo turno contro il vincente della sfida tra l'australiano Vukic e il taiwanese Tseng.

