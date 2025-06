Wimbledon definito il tabelloneAll’esordio Sinner contro Nardi

Il prestigioso torneo di Wimbledon è finalmente alle porte, e il tabellone promette emozioni da brivido. Tra gli incontri più attesi figura il derby italiano: Jannik Sinner sfida Luca Nardi nell’esordio che promette spettacolo. Una sfida tra giovani talenti del nostro Paese pronta a infiammare il torneo, con Federico Plotti che ci tiene aggiornati sui dettagli. L’attesa cresce: chi avrà la meglio in questa battaglia italiana?

Tennis, definito il tabellone di Wimbledon: derby italiano per Jannik Sinner all'esordio che debutterà martedì contro Luca Nardi. Servizio di Federico Plotti.

