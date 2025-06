Wimbledon che schiaffo a Jannik Sinner! Il quarto favorito

pronto a sfidare ogni pronostico e dimostrare di poter competere ai massimi livelli. La sua ambizione è grande, e Wimbledon potrebbe essere il palcoscenico perfetto per consacrarsi tra i grandi del tennis mondiale.

Wimbledon, un torneo complicatissimo. Dal 2003 a oggi, per 21 edizioni, sono solo cinque i vincitori complessivi ad aver trionfato: Andy Murray, Rafa Nadal e Carlos Alcaraz (tutti con due titoli ciascuno), Novak Djokovic (7) e Roger Federer (8). Per Jannik Sinner non sarà facile, insomma, considerando quanto Alcaraz, reduce dal titolo al Queen’s, sia forte nello Slam inglese. Il 23enne altoatesino, comunque uno dei favoriti per la vittoria, è pronto a esordire nel torneo inglese da martedì prossimo, primo luglio, e potrà sfidare lo spagnolo solo in finale, nel caso in cui riesca ad arrivarci. ge:kolumbus:liberoquotidiano:43143673 Intanto su di lui si è sbilanciato Greg Rusedski, ex tennista britannico con un best ranking di numero 4 che a Wimbledon ha raggiunto al massimo i quarti di finale, nel 1997. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Wimbledon, che schiaffo a Jannik Sinner! "Il quarto favorito"

In questa notizia si parla di: wimbledon - jannik - sinner - schiaffo

Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano, la racchetta in dono e la battuta su Wimbledon - Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dove ha donato al pontefice una racchetta da tennis.

Una finale che ricorderemo a lungo: Grazie Jannik e Grazie Carlos Ne parliamo a Schiaffo al volo con Roberta Vinci, Simone Eterno e Jacopo Lo Monaco #Tennis #RolandGarros #Sinner #Alcaraz Vai su X

Una finale che ricorderemo a lungo: Grazie Jannik e Grazie Carlos Ne parliamo a Schiaffo al volo con Simone Eterno e Jacopo Lo Monaco Vai su Facebook

Wimbledon, che schiaffo a Jannik Sinner! Il quarto favorito | .it; Jannik Sinner, lo schiaffo di Draper a chi lo odia: Cosa gli dirò a Wimbledon | .it; ?? S03E26. Il più forte, a oggi, è Jannik Sinner.

Mats Wilander fa le carte a Wimbledon: "Alcaraz favorito, lui e Sinner stanno portando il gioco in una direzione mai vista prima" - Mats Wilander, talent di Eurosport e sette volte campione Slam, a poche ore dal sorteggio individua Carlos Alcaraz come favorito n°1 del terzo torne ... Segnala eurosport.it

Sinner, Vagnozzi sicuro: «Jannik sta bene e le sensazioni per Wimbledon sono positive» - A pochi giorni dal via dell’edizione 2025 di Wimbledon, terzo Slam dell’anno, il team di Jannik Sinner è già a lavoro sui campi in erba dell’All England Club. Da msn.com