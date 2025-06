Wimbledon 2025 | tabellone quando inizia dove vederlo

Grande attesa per Wimbledon 2025, il terzo grande Slam della stagione tennistica, in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Dopo il sorteggio ufficiale, gli appassionati si chiedono quando inizia il tabellone e dove poterlo seguire in diretta. Pronti a scoprire gli accoppiamenti e le emozioni che ci riserverà questa edizione? Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere al massimo questa prestigiosa manifestazione.

Grande attesa per l’inizio di Wimbledon 2025, terzo Slam della stagione di tennis, in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Oggi si è svolto il sorteggio che ha decretato gli accoppiamenti al primo turno. Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, guida il seeding maschile, seguito da Carlos Alcaraz testa di serie numero due. Un eventuale incontro, dunque, potrà esserci solo in finale. La stanza Ibm a Wimbledon (AP PhotoKirsty Wigglesworth) Sarà però il campione in carica spagnolo ad aprire le danze sul Center Court, scendendo in campo per primo il 30 giugno. L’altoatesino, invece, giocherà il 1° luglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025: tabellone, quando inizia, dove vederlo

