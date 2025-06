wimbledon 2025 nuovo montepremi record addio ai giudici di linea e orari rivoluzionati

Wimbledon 2025 si prepara a rivoluzionare il mondo dello sport con un montepremi record, tecnologia all’avanguardia e un calendario completamente rivisitato. L’edizione, in programma dal 30 giugno al 13 luglio, promette emozioni uniche e innovazioni sorprendenti, tra cui l’addio ai giudici di linea e orari più dinamici. In questa cornice di novità, il focus è anche su Jannik Sinner, pronto a riscrivere la storia. Montepremi Wimbledon 2025: il più alto della storia del torneo.

