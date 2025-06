Wimbledon 2025 il tabellone | quando gioca Sinner

Il tabellone di Wimbledon 2025 è stato svelato, con partite di grande interesse che promettono emozioni intense. Tra i protagonisti, Jannik Sinner si prepara a sfidare Luca Nardi in un derby tutto italiano, un incontro da non perdere. Ma quando scenderà in campo il nostro campione? Scopriamo insieme il loro cammino e le date delle sfide più attese.

Sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon 2025, al via lunedì 30 giugno. Come da tradizione, il compito di aprire il torneo sarà del campione in carica, che scenderà sul Centrale dell’ All England Club nel primo match: con Carlos Alcaraz, vincitore delle ultime due edizioni, ci sarà Fabio Fognini, atteso dunque da un incontro molto complicato. Sarà derby azzurro invece per Jannik Sinner, che se la vedrà con Luca Nardi (numero 64 Atp) martedì primo luglio. L’altoatesino e leader mondiale potrebbe vedersela ai quarti con il numero due azzurro Lorenzo Musetti, che invece aprirà i suoi Championships – dove proverà a difendere e migliorare la semifinale del 2024 – contro il numero 128 del ranking Nikoloz Basilashvili. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon 2025, il tabellone: quando gioca Sinner

