Wimbledon 2025 | il tabellone maschile e tutti gli incroci dal 1° turno alla finale

Wimbledon 2025 ha appena svelato il suo tabellone maschile, e le sorprese non mancano! Dai duelli di prima battuta ai grandi incroci di semifinali, ogni match promette emozioni da capogiro. Tra gli incontri più attesi, spiccano le sfide italiane di Sinner e Fognini, entrambe destinate a scuotere il torneo. Ma cosa ci riserveranno i prossimi turni? Scopriamo insieme tutti gli incroci dal primo turno fino alla finale di questa straordinaria edizione...

Sorteggiato da pochi minuti il tabellone maschile di Wimbledon 2025, e non c’è che dire: da parlare c’è molto, da dire altrettanto, ma alla fine dei conti sono due, in casa Italia, gli accoppiamenti che faranno senz’altro parlare. Il primo, ovviamente, riguarda Jannik Sinner. Ancora derby sui prati, stavolta all’esordio e con Luca Nardi, che non ha mai affrontato prima. L’altro si lega a Fabio Fognini. Che, con zero vittorie ancora nel 2025 e sull’erba con cui ha avuto un rapporto di un conflittuale indicibile, all’ultimo Wimbledon in carriera pesca Carlos Alcaraz lunedì alle 14 sul Centre Court. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025: il tabellone maschile e tutti gli incroci dal 1° turno alla finale

In questa notizia si parla di: wimbledon - tabellone - maschile - tutti

Wimbledon 2025, pubblicata l’entry-list dei Championships: nove azzurri al via, c’è Nick Kyrgios in tabellone - Wimbledon 2025 si prepara ad accogliere i campioni dal 30 giugno al 13 luglio, con l’entry list ufficiale che vede nove azzurri in gara e tra loro spicca Nick Kyrgios.

Translate postPer la prima volta l'Italia porta 11 giocatori nel tabellone del singolare maschile a #Wimbledon. Migliorato il precedente primato (10) fatto registrare nel 2021 e 2024. Eguagliato anche il record di presenze in uno Slam nell'Era Open (Roland Garr Vai su X

Ben 11 italiani nel tabellone maschile, solo 3 nel femminile: oggi il sorteggio di Wimbledon Vai su Facebook

Wimbledon, tabellone maschile: Sinner pesca Nardi all'esordio, possibile derby con Musetti nei quarti (IN AGGIORNAMENTO); Sorteggio Wimbledon diretta: il tabellone e gli avversari di Sinner, Musetti e Berrettini; Jannik Sinner a Wimbledon 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP.

Tennis, Wimbledon. Ecco il tabellone, Sinner debutta contro Nardi - Quattro teste di serie: Jannik Sinner è il numero 1, Lorenzo Musetti 7, Flavio Cobolli 22 e Matteo Berrettini 32. Scrive rainews.it

Wimbledon 2025, oggi il sorteggio del tabellone: quando gioca Sinner - Dal 30 giugno al 13 luglio si gioca il torneo di Wimbledon, il più prestigioso del tennis. Segnala fanpage.it