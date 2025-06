Wimbledon 2025 | il tabellone femminile e tutti gli incroci dal 1° turno alla finale

Il tabellone femminile di Wimbledon 2025 è stato ufficialmente svelato, e le sfide che si profilano sono davvero da brividi. Con incroci sorprendenti e alcune sorprese diaboliche, il percorso verso la finale promette emozioni intense. Partendo dal primo turno fino al grande appuntamento finale, analizzeremo gli incontri più attesi, considerando anche le date strategiche per le italiane e le big del tennis mondiale. Ma chi riuscirà a dominare il centrale di Wimbledon?

Sorteggiato poco fa il tabellone femminile di Wimbledon 2025. Un sorteggio che ha davvero delle connotazioni diaboliche, a vedere gli accoppiamenti che si sono verificati. Andiamo a vederlo assieme, considerando anche una questione di date. Già, perché il fatto che la ceca Barbora Krejcikova, campionessa in carica, giochi di martedì per tradizioni di Wimbledon fa sì che nel suo stesso giorno debutti tra le big Coco Gauff e tra le italiane Elisabetta Cocciaretto (sfortunatissima, ha preso Jessica Pegula) e Lucia Bronzetti. Lunedì, invece, per Jasmine Paolini ed, evidentemente, Aryna Sabalenka, la quale non avrebbe potuto immaginare un inizio più da incubo, con sorteggi quasi tutti tra i peggiori che potesse mai immaginare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025: il tabellone femminile e tutti gli incroci dal 1° turno alla finale

