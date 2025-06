Wimbledon 2025 il tabellone di Matteo Berrettini | gli avversari turno per turno

Wimbledon 2025 si avvicina e il percorso di Matteo Berrettini si presenta ricco di sfide e incognite. Dopo un periodo di stop per problemi agli addominali, il romano punta a tornare protagonista nel torneo più prestigioso del tennis. Il suo primo ostacolo sarà Kamil Majchrzak, un avversario alla portata se Berrettini ritrova la forma migliore. Scopriamo insieme il tabellone aggiornato e gli avversari che lo attendono turno dopo turno.

Matteo Berrettini è tra le grandi incognite di quest’ edizione 2025 di Wimbledon. I problemi agli addominali, che l’hanno costretto a stare fermo ancora una volta, alimentano i dubbi sul suo rendimento in campo. Il romano giocherà nel primo round il polacco Kamil Majchrzak e, al cospetto di un Berrettini in forma, non dovrebbe rappresentare una grossa criticità . In caso di vittoria, Matteo giocherà col vincente tra l’americano Quinn e la wild-card, Searle. Anche in questo caso, se Matteo dovesse avere un rendimento all’altezza della situazione, non dovrebbe aver problemi. Nel terzo turno, eventualmente, il primo vero test probante, contro il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it