Wimbledon 2025 il tabellone di Lorenzo Musetti | gli avversari turno per turno

Wimbledon 2025 si avvicina e il tabellone di Lorenzo Musetti prende forma, promettendo emozioni e sfide imperdibili. Dopo un lungo recupero dall’infortunio al Roland Garros, il talento toscano si prepara a tornare in scena nel prestigioso Slam londinese, affrontando il primo turno contro il determinato Nikoloz Basilashvili. La domanda che tutti si pongono è: quale Musetti vedremo questa volta? Scopriamo insieme il percorso del giovane campione verso le luci di Wimbledon.

Sarà il georgiano Nikoloz Basilashvili l’avversario al primo turno di Wimbledon 2025 per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano tornerà a giocare proprio nello Slam londinese dopo l’infortunio patito nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Chiaramente l’incognita più grande sul nativo di Carrara, che difende la semifinale della passata stagione, è proprio la condizione fisica, visto che si presenta a Wimbledon senza aver giocato ancora una partita sull’erba in questa stagione. Basilashvili, però, è un avversario che può risultare ostico, anche perchè ha superato brillantemente le qualificazioni e poi vanta comunque due terzi turni ai The Championships. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, il tabellone di Lorenzo Musetti: gli avversari turno per turno

