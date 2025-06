Wimbledon 2025 il tabellone di Jannik Sinner | gli avversari ipotetici turno per turno

Wimbledon 2025 si prospetta un torneo emozionante, e il percorso di Jannik Sinner promette grandi sfide. L’esordio dell’altoatesino, il 1° luglio, contro il compatriota Luca Nardi, segnerà l’inizio di una corsa che potrebbe portarlo lontano sul prestigiosoerbatta. Se supererà questo primo ostacolo, affronterà il vincente tra Tseng e Vukic, in un cammino ricco di potenziali sorprese e battaglie epiche. Specialmente il tennista...

Jannik Sinner farĂ il proprio esordio il 1° luglio a Wimbledon e il suo primo avversario sarĂ Luca Nardi. Un derby tricolore per cominciare il cammino nei Championships per l’altoatesino, contro l’estroso pesarese che sui campi in erba non ha mai rubato l’occhio particolarmente. In caso di vittoria, il pusterese giocherĂ il secondo turno contro il vincente tra il cinese di Taipei, Tseng, e l’australiano Aleksandar Vukic. Specialmente il tennista aussie potrebbe essere insidioso per le qualitĂ tecniche, su una superficie come l’erba. Nel terzo round si può pensare una sfida col canadese Denis Shapovalov, semifinalista a Londra nel 2021 e quindi temibile nei momenti di massima ispirazione. 🔗 Leggi su Oasport.it