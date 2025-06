Wimbledon 2025 il tabellone | da Fognini-Alcaraz a Musetti i match degli azzurri

Wimbledon 2025 sta per entrare nel vivo, e il tabellone promette spettacolo con protagonisti italiani come Fognini, Alcaraz, Musetti e Sinner. Con 11 azzurri in gara, le sfide si preannunciano entusiasmanti, tra derby e incontri di alta classe. Dalla sfida tra Fognini e Alcaraz alle possibili battaglie di Musetti con i big, il torneo si prepara a regalare emozioni indimenticabili. La corsa agli allori è ormai aperta: scopriamo insieme cosa ci aspetta!

(Adnkronos) – Con il sorteggio del tabellone principale, inizia ufficialmente Wimbledon 2025. Il tabellone maschile vede la presenza di 11 italiani, a cominciare da Jannik Sinner. Il numero uno del ranking è finito nel lato di Lorenzo Musetti, Jack Draper e Novak Djokovic. Il super derby azzurro potrebbe esserci, in proiezione, ai quarti di finale. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: tabellone - wimbledon - fognini - alcaraz

Wimbledon 2025, pubblicata l’entry-list dei Championships: nove azzurri al via, c’è Nick Kyrgios in tabellone - Wimbledon 2025 si prepara ad accogliere i campioni dal 30 giugno al 13 luglio, con l’entry list ufficiale che vede nove azzurri in gara e tra loro spicca Nick Kyrgios.

L'ironia di Medvedev dopo la sconfitta in finale con Bublik: "Spero che a Wimbledon finirai nello spicchio di tabellone di Sinner o Alcaraz. Magari avremo una sorpresa". Le parole dei due dopo la finale ? https://buff.ly/e8Cn33m Vai su Facebook

Wimbledon, il tabellone: Sinner debutta con Nardi; Sinner nel lato di Musetti, Draper e Djokovic. Alcaraz apre con Fognini; Il tabellone di Wimbledon 2025: con chi giocano Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini · Tennis ATP e WTA.

Wimbledon 2025, il tabellone: da Fognini-Alcaraz a Musetti, i match degli azzurri - Il tabellone maschile vede la presenza di 11 italiani, a cominciare da Jannik Sinner. msn.com scrive

Wimbledon, il tabellone: Sinner debutta con Nardi - Musetti, che potrebbe incontrare Sinner ai quarti di finale, affronterà Basilashvili, mentre Berrettini e Cobolli se la vedra ... Lo riporta sport.sky.it