wimbledon 2025 il sorteggio mette sinner contro musetti e djokovic il tabellone degli italiani

Roma, 27 giugno 2025 - L'attesissimo torneo di Wimbledon 2025, in programma dal 30 giugno al 13 luglio, sta per entrare nel vivo, con il sorteggio del tabellone della mattinata di venerdì a regalare i primi veri brividi, con alterne emozioni per tutti i protagonisti che da oggi conoscono il loro cammino. I riflettori di casa Italia, e dell'intero pianeta Atp, sono inevitabilmente tutti su Jannik Sinner, il numero 1 del ranking che aprirà il suo cammino affrontando Luca Nard i ( numero 94 ) martedì 1 luglio. E questo potrebbe non essere l'unico derby italiano nel percorso dell'uomo più atteso, chiamato al riscatto dopo la prematura eliminazione ad Halle contro Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net