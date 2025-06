Wimbledon 2025 gli accoppiamenti degli italiani e il tabellone di Sinner | subito derby all’esordio

Il conto alla rovescia per Wimbledon 2025 è iniziato: tra emozioni e attese, oggi, 27 giugno, si sono svolti gli accoppiamenti ufficiali del tabellone maschile e femminile. Undici italiani sono pronti a sfidare i giganti del tennis, con Sinner al centro dell’attenzione e Zeppieri fresco vincitore delle qualificazioni. Al primo turno ...

Ci siamo: il 30 giugno comincerà Wimbledon 2025, ma nella giornata di oggi – 27 giugno – si è svolto il sorteggio del tabellone maschile e femminile dello slam londinese. Oltre a Sinner, sono in gara anche altri undici italiani, con Zeppieri ultimo "arrivato" dopo la vittoria contro Garin nelle qualificazioni. L'altoatesino sarà il favorito insieme a Carlos Alcaraz, come ormai accade praticamente in ogni torneo a cui partecipa. Al primo turno Sinner sfiderà Luca Nardi in un derby tutto italiano. Possibile terzo turno contro Shapovalov. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.