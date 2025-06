Wimbledon 2025 | Fognini sfida Alcaraz al primo turno sorrisi e abbracci prima del debutto

Il prestigioso torneo di Wimbledon 2025 promette emozioni indimenticabili, con un debutto da sogno e un avversario di eccellenza: Fabio Fognini si prepara ad affrontare Carlos Alcaraz nel primo turno. Prima del fischio d'inizio, sorrisi e abbracci tra i due tennisti anticipano una sfida che entrerà nella storia del tennis. L’appuntamento è per lunedì 30 giugno sul leggendario Centre Court, dove il duello tra Italia e Spagna scriverà nuove pagine di leggenda.

