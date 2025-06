Wimbledon 2025 Carlos Alcaraz si allena con Novak Djokovic sul Centre Court | spettacolo e risate prima del torneo

preparato con entusiasmo e determinazione per difendere il suo titolo, ma anche con il sorriso sulle labbra. La sessione di allenamento tra i due campioni ha catturato l’attenzione di appassionati e spettatori, promettendo un torneo ricco di emozioni, spettacolo e, perché no, qualche risata. Wimbledon 2025 si avvicina, e l’attesa cresce: sarà un’edizione indimenticabile, tutta da scoprire.

Londra, 26 giugno 2025 – A pochi giorni dall’inizio ufficiale di Wimbledon 2025, il campione in carica Carlos Alcaraz si è allenato oggi sul Centre Court con Novak Djokovic, numero 6 del ranking ATP. Un match di allenamento ad altissimo livello, che ha regalato momenti di grande intensitĂ e qualitĂ , ma anche siparietti divertenti tra i due fuoriclasse del tennis mondiale. Reduce dalla vittoria al Queen’s Club Championships 2025, Alcaraz si è mostrato in splendida forma anche sull’erba di Wimbledon. Durante uno scambio particolarmente spettacolare, lo spagnolo ha messo a segno un passante di rovescio in avanzamento che ha lasciato Djokovic senza possibilitĂ di replica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com