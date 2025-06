William e Kate nell’occhio del ciclone la grave accusa | Fuori dal mondo

William e Kate si trovano sotto un intenso scrutinio internazionale dopo la pubblicazione di una tenera foto di famiglia, che li mostra mentre giocano con i cuccioli appena nati. L’immagine, condivisa in occasione del compleanno del principe William, ha acceso le polemiche di PETA, accusando i reali di comportamenti irresponsabili. Una scelta che ha diviso l’opinione pubblica, sollevando un dibattito acceso sulla relazione tra il mondo royal e il rispetto per gli animali.

Una tenera foto di famiglia diffusa in occasione del compleanno del principe William ha innescato un'ondata di critiche internazionali. L'immagine, che ritrae l'erede al trono britannico mentre gioca con i cuccioli appena nati della loro cocker spaniel Orla, ha acceso la polemica da parte di PETA, che ha accusato i reali di comportamento irresponsabile. Lo scatto, firmato da tutta la famiglia compresi " Orla and the puppies ", ha diviso l'opinione pubblica e acceso il dibattito online tra sostenitori e critici.