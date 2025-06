Wicked Amanda Seyfried ha sostenuto sei provini per Glinda ma ha vinto Ariana Grande

Amanda Seyfried, attrice di grande talento, ha dato prova di determinazione e passione nel tentativo di conquistare il ruolo di Glinda nel film Wicked. Dopo sei provini, con impegno e dedizione, non è riuscita a ottenere la parte, che invece è andata ad Ariana Grande. Tuttavia, questa esperienza rimane un capitolo importante nella sua carriera, dimostrando come la perseveranza possa arricchire il percorso di ogni artista.

