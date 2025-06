Whoopie Goldberg assunta per Un posto al sole l’attrice sbarca nella soap di Rai3 e potrebbe restare a lungo | che cosa farà – Il video

L’arrivo di Whoopie Goldberg a «Un posto al sole» sta già facendo parlare gli appassionati. Non si tratta di un cameo passeggero, ma di un ruolo che potrebbe durare nel tempo, portando un tocco internazionale e prestigioso alla longeva soap di Rai3. Questa sorpresa promette di aggiungere nuovi colpi di scena e di rafforzare la celebrazione dei 30 anni della serie. Ma cosa riserverà il futuro per Goldberg nel set italiano?

Non un semplice cammeo, ma un ruolo continuativo. Dopo l’annuncio dei palinsesti rai che intratterranno il pubblico la prossima stagione televisiva, fa discutere l’ingresso di Whoopie Goldberg nel cast della soap opera più longeva della televisione italiana, «Un posto al sole». La serie tv compierà 30 anni nel 2026, e l’intenzione della produzione sembra essere quella di festeggiare con un grande nome. Whoopie Goldberg a «Un posto al sole», lei «non vedo l’ora». «Non vedo l’ora», ha detto l’attrice premio Oscar in un video messaggio trasmesso durante la conferenza stampa presso il Centro di Produzione di Via Marconi a Napoli di venerdì 27 giugno. 🔗 Leggi su Open.online