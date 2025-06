Whoopi Goldberg un Premio Oscar nel cast di ‘Un posto al sole’ | quale sarà il suo ruolo

Un’incursione sorprendente e inaspettata nel mondo di ‘Un posto al sole’: Whoopi Goldberg, premio Oscar e icona mondiale, entra nel cast della soap più longeva d’Italia. La sua partecipazione promette di rivoluzionare le dinamiche della serie e di catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. Con uno stile inconfondibile e una carriera ricca di successi, Goldberg si prepara a regalare un episodio memorabile per celebrare i trent’anni di questa amatissima fiction.

Un incrocio che in pochi si sarebbero aspettati: Whoopi Goldberg entra ufficialmente nel cast di ‘Un posto al sole’. L’effetto della partecipazione alla grande attrice e regista americana alla soap opera più longeva della tv italiana è quello di uno tsunami che scuote la curiosità dei telespettatori e che, di fatto, dà nuova linfa a un programma che il 21 ottobre 2026 compirà trent’anni. "Per i 30 anni della fiction, avremo questo regalo fantastico. Stiamo scrivendo la linee di Whoopi e sarà una linea singolare perché ci sarà anche del mistery e ci sarà un incontro anche sentimentale tra lei e uno dei protagonisti di ‘Un posto al sole’” ha spiegato la direttrice della Fiction Rai Maria Pia Ammirati durante la presentazione dei palinsesti Rai per l’autunno 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Whoopi Goldberg, un Premio Oscar nel cast di ‘Un posto al sole’: quale sarà il suo ruolo

