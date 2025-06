Whoopi Goldberg sbarca a Posillipo | sarà nel cast di Un posto al sole

Un evento rivoluzionario scuote il mondo della televisione italiana: Whoopi Goldberg, leggenda del cinema e icona internazionale, sbarca a Posillipo per partecipare a Un Posto al Sole nel suo trentennale. La notizia, annunciata tra entusiasmo e sorpresa a Napoli, promette di impreziosire ulteriormente la soap più amata d’Italia. Un incontro tra culture e talenti destinato a lasciare un segno indelebile nella storia dello spettacolo.

L’annuncio è di quelli destinati a lasciare il segno nella storia della televisione italiana: Whoopi Goldberg entrerà nel cast di Un posto al sole in occasione del trentennale della soap di Rai 3. La notizia è stata ufficializzata a Napoli durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026, tra applausi e incredulità . L’attrice statunitense, icona del cinema e dello spettacolo internazionale, interpreterà un ruolo ricorrente in alcune puntate previste per il 2026, segnando così un inedito e sorprendente crossover tra il mondo hollywoodiano e la quotidianità partenopea della celebre fiction. Una trama misteriosa e un colpo di scena sentimentale. 🔗 Leggi su Panorama.it