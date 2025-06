Whoopi Goldberg reciterà in Un posto al sole per festeggiare i 30 anni della soap

Whoopi Goldberg, iconica star internazionale, si unisce alle celebrazioni dei 30 anni di "Un posto al sole" con una partecipazione speciale. Questa scelta sorprendente ha acceso entusiasmo tra i fan e ha ampliato il multiverso dei palinsesti Rai, dimostrando quanto la rete sia pronta a innovare e sorprendere. La presenza di Goldberg regalerà un tocco di magia e novità a una delle soap più amate d’Italia, confermando che il traguardo dei tre decenni sarà celebrato nel modo più memorabile.

Qualcuno ha già parlato di "multiverso dei palinsesti Rai". Ha sorpreso davvero tutti l'ultimo annuncio della tv di Stato: Whoopi Goldberg reciterà in Un posto al sole. No, non è uno scherzo ma un progetto che regalerà nuova linfa alla storica serie. La Rai ha deciso di fare un regalo prezioso alla soap opera, tra le più amate nel Belpaese, che va avanti da ben trent'anni. E proprio per festeggiare questo importante traguardo potrà contare sull'esperienza e il talento di una delle attrici più amate e stimate di Hollywood. Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole. Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 20252026 è arrivata a sorpresa la notizia dell'aggiunta di un nuovo membro al cast di Un posto al Sole: Whoopi Goldberg, vincitrice di premi come Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award.

Whoopi Goldberg entra nel cast di Un Posto al Sole: grande novità per i fan - Un Posto al Sole si arricchisce di un’icona mondiale, portando un tocco di glamour e mistero nella celebre soap italiana.

