Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole | cosa sappiamo sul suo ruolo

Per celebrare i suoi 30 anni, Un posto al sole si prepara a sorprendere i fan con una guest star d’eccezione: Whoopi Goldberg. La pluripremiata attrice americana, unica al mondo ad aver conquistato Oscar, Tony, Grammy ed Emmy, arricchirà la soap nel 2026 con il suo talento e il suo carisma. Ma quale ruolo interpreterà? E cosa ci aspettiamo da questa collaborazione straordinaria? Scopriamolo insieme.

Per i suoi 30 anni, Un posto al sole si regala una star di livello internazionale. Nel 2026, la celebre soap opera accoglierà come guest star Whoopi Goldberg, pluripremiata attrice statunitense che, nel corso della sua carriera, ha conquistato l’ Egot: è infatti una delle 19 star ad aver vinto almeno un Oscar, un Tony, un Grammy e un Emmy. «Sono felice di unirmi al cast di Un posto al sole », ha spiegato la diva in un video diffuso sui social dalla pagina della fiction. «Loro (i produttori, ndr.) sanno che è un’idea folle, io so che è un’idea folle ma è una cosa meravigliosa da fare. Non vedo l’ora, sono emozionata e so che il mio italiano non è perfetto, ma abbiamo trovato un modo. 🔗 Leggi su Lettera43.it