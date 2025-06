Whoopi Goldberg in Un posto al sole È la notizia bomba annunciata dall’attrice stessa in una clip durante la presentazione dei Palinsesti Rai

Una sorpresa epocale scuote il mondo di “Un Posto al Sole”: Whoopi Goldberg, icona pluripremiata e amata a livello internazionale, entrerà nel cast della celebre soap nel 2026 per celebrare i 30 anni del programma. La notizia, annunciata dalla stessa Goldberg in un video esclusivo durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026, promette di rivoluzionare le dinamiche della serie e catturare l’attenzione di tutti gli appassionati. Prepariamoci a un nuovo capitolo ricco di sorprese e emozioni.

L a pluripremiata attrice e icona internazionale Whoopi Goldberg entra nel cast di Un posto al sole. La star, che nella sua carriera ha conquistato i quattro principali riconoscimenti dell’intrattenimento americano ( Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award ), nel 2026, per i 30 anni dello storico daily drama di Rai 3, avrà un ruolo. È stata la stessa attrice ad annunciarlo in un video esclusivo durante la presentazione dei Palinsesti Rai 20252026. Leggi anche › “Un posto al sole” festeggia le 6.000 puntate, il successo della soap opera in onda da 25 anni › Serena Autieri, 40 anni, la fortuna comincia da Un posto al sole Whoopi Goldberg a Un posto al sole: l’annuncio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Whoopi Goldberg in Un posto al sole. È la notizia bomba annunciata dall’attrice stessa in una clip durante la presentazione dei Palinsesti Rai

