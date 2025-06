Whoopi Goldberg entra nel cast di Un Posto al Sole | l’annuncio della Rai

Un grande colpo di scena nel mondo della televisione italiana: la leggendaria Whoopi Goldberg entra a far parte del cast di Un Posto al Sole, in occasione dei trent’anni della soap. Durante la presentazione dei palinsesti 2025/2026 a Napoli, la Rai ha sorpreso tutti con questa straordinaria novità, promettendo un futuro ricco di emozioni e sorprese. La sua presenza segna un capitolo nuovo e entusiasmante per la celebre fiction italiana.

Oggi, 27 giugno, la Rai ha presentato i suoi palinsesti 20252026 a Napoli, presso il Centro di Produzione di Via Marconi. Una scelta, forse, non casuale; nel corso della conferenza stampa, infatti, è stata annunciata una new entry nel cast della fiction Un Posto al Sole, in occasione dei trent’anni dalla prima messa in onda della soap: si tratta dell’attrice Whoopi Goldberg. Una notizia che ha lasciato tutti di stucco, e che è stata accompagnata da un video messaggio da parte della stessa attrice premio Oscar. «Non vedo l’ora », ha detto nella clip, «sono emozionata. So che il mio italiano non è perfetto, ma ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Whoopi Goldberg entra nel cast di Un Posto al Sole: l’annuncio della Rai

In questa notizia si parla di: whoopi - goldberg - cast - posto

Whoopi Goldberg entra nel cast di Un Posto al Sole: grande novità per i fan - Un Posto al Sole si arricchisce di un’icona mondiale, portando un tocco di glamour e mistero nella celebre soap italiana.

Palinsesti Rai, torna Benigni con una serata evento su San Pietro. Whoopi Goldberg nel cast di «Un posto al sole». Conferme di Conti, Clerici, De Martino, Carlucci. Vai su X

PRESENTAZIONE PALINSESTI RAI - il colpo di scena in conferenza stampa "Per i trent'anni della soap, ci siamo fatti questo regalo fantastico". Whoopi Goldberg a Un posto al Sole. L'incredibile annuncio Vai su Facebook

Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole; Whoopi Goldberg a sorpresa in Un posto al Sole per i 30 anni della soap: cosa farà l'attrice nella serie; Un Posto al Sole, Whoopi Goldberg entra nel cast per i 30 anni della soap opera: la novità dei nuovi palinsest.

"Un posto al Sole" cambia tutto: spunta a sorpresa Whoopi Goldberg - La grande attrice americana Whoopi Goldberg ha annunciato un cameo in "Un posto al sole" la soap opera più longeva della televisione italiana ... Scrive msn.com

Palinsesti Rai, Whoopi Goldberg entra nel cast di 'Un Posto al Sole': «Non vedo l’ora, sono emozionata». Quando andrà in onda - Un Posto al Sole compie 30 anni e per festeggiare si regala un colpo da cinema internazionale: Whoopi Goldberg entrerà nel cast della storica soap di Rai 3. Da leggo.it