Whoopi Goldberg entra nel cast di Un Posto al Sole | grande novità per i fan

Un Posto al Sole si arricchisce di un’icona mondiale, portando un tocco di glamour e mistero nella celebre soap italiana. Durante la presentazione dei palinsesti Rai per il 2025/2026, è stata annunciata l’attesa partecipazione di Whoopi Goldberg, che debutterà a Napoli in un ruolo ancora avvolto nel segreto. Questa novità rappresenta un’occasione unica per i fan di vivere un’esperienza televisiva davvero straordinaria, sospesa tra emozioni autentiche e retroscena sorprendenti.

annuncio ufficiale: whoopi goldberg nel cast di un posto al sole. Durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 20252026, è stato comunicato un importante ingresso nel cast della celebre soap opera italiana Un Posto al Sole. La protagonista di fama internazionale, Whoopi Goldberg, farà il suo debutto a Napoli interpretando un ruolo ancora segreto ma caratterizzato da elementi di mistero e romanticismo. Questa novità rappresenta una svolta significativa nella trama della serie. dettagli sull’annuncio e il ruolo di whoopi goldberg. la comunicazione ufficiale. I vertici della Rai hanno rivelato che l’attrice statunitense sarà protagonista di una storyline molto particolare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Whoopi Goldberg entra nel cast di Un Posto al Sole: grande novità per i fan

In questa notizia si parla di: whoopi - goldberg - cast - posto

Al al Taormina Film Festival, l'attrice Tantucci presenta "Leopardi & Co." con Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine. Un film per vedere il poeta in modo leggero - Al Taormina Film Festival, l’attrice Denise Tantucci ha portato sul grande schermo il poetico sorriso di "Leopardi & Co.

«Ogni volta che rivedo Ghost, piango e rido. Ma soprattutto piango perché Patrick mi manca tantissimo. Era davvero una brava persona, gli devo molto e non potrò mai ripagarlo.» Whoopi Goldberg ha raccontato che nessuno la voleva nel cast di Ghost. I prod Vai su Facebook

Whoopi Goldberg intervistata da Geppi Cucciari: «A Stintino mi sento a casa»; “Sister Act – Una svitata in abito da suora”: cast, trama e trailer; Whoopi Goldberg e il cast di Sister Act 2 dopo 30 anni, la scena di Oh Happy Day rifatta dal vivo.

Per i 30 anni, "Un posto al sole" si regala una star: Whoopi Goldberg entra nel cast - Nel 2026 ci sarà anche l'attrice, una delle pochissime artiste al mondo ad aver conquistato i quattro principali riconoscimenti ... huffingtonpost.it scrive

Film con Whoopi Goldberg a Recanati, casting per le comparse del posto: ecco quando e dove - Corriere Adriatico - Recanati si prepara all’accoglienza della nuova grande produzione internazionale del film “Leopardi & Co” che verrà girato interamente ... Da corriereadriatico.it