Whoopi Goldberg entra nel cast di Un posto al sole | fan impazziti che ruolo avrà

Una new entry clamorosa nel cast della serie napoletana "Un posto al sole": si unisce anche l'attrice americana Whoopi Goldberg. Una notizia sorprendente ha coinvolto tutti i fan della serie " Un posto al sole ". La soap opera napoletana celebrerĂ nel 2026 i suoi 30 anni, confermandosi così come una delle piĂą longeve e amate della TV italiana. Per festeggiare questo speciale traguardo, è arrivato così uno speciale traguardo: l'ingresso nel cast dell'attrice americana Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg nel cast di "Un posto al sole": tutto sul suo ruolo. L'annuncio è arrivato con un video sui social Rai, in cui è la Goldberg stessa a parlarne con entusiasmo.