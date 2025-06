Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole

Un Posto al Sole celebra un traguardo straordinario: oltre 30 anni di storie e personaggi che hanno accompagnato generazioni di italiani. Per festeggiare questa ricorrenza speciale, la soap di Rai 3 sorprende con un ospite d’eccezione: Whoopi Goldberg, Premio Oscar e icona internazionale. La sua partecipazione promette emozioni e nuovi colpi di scena, consolidando ulteriormente il successo di questa amata serie. Un Posto al Sole... si prepara a scrivere un nuovo capitolo indimenticabile.

Un Premio Oscar per i trent’anni di Un Posto al Sole. Per festeggiare lo storico traguardo, la longeva soap di Rai 3 mette a segno un colpaccio: accoglierĂ nel cast l’attrice statunitense Whoopi Goldberg. A comunicare la sorprendente notizia è stata Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai 20252026 avvenuta oggi a Napoli. Incominciata il 21 ottobre 1996, Un Posto al Sole darĂ il via alla sua trentesima stagione tra fine agosto e inizio settembre. Per dare lustro al prestigioso traguardo e alle oltre 6700 puntate trasmesse, Fremantle ha dunque deciso di fare le cose in grande. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole

In questa notizia si parla di: whoopi - goldberg - posto - sole

Whoopi Goldberg entra nel cast di Un Posto al Sole: grande novità per i fan - Un Posto al Sole si arricchisce di un’icona mondiale, portando un tocco di glamour e mistero nella celebre soap italiana.

Whoopi Goldberg sarĂ in Un posto al sole Vai su X

New entry nel cast di "Un posto al sole" Whoopi Goldberg! Il suo personaggio debutterà in una storyline speciale come “recurring character” in alcuni... Vai su Facebook

Whoopi Goldberg Joins 'Un Posto al Sole'; Per i 30 anni di Un posto al sole arriva Whoopi Goldberg; A “Un posto al sole” arriva Whoopi Goldberg.

Whoopi Goldberg in “Un posto al sole”: l’annuncio della star - È la notizia bomba annunciata dall’attrice stessa in una clip durante la presentazione dei Palinsesti Rai ... Secondo iodonna.it

Per i 30 anni di "Un posto al sole" arriva Whoopi Goldberg - Per i trenta anni della fiction Rai 'Un posto al sole', la Rai ha in serbo per il pubblico di fedelissimi della soap opera italiana la partecipazione dell'attrice americana Whoopi Goldberg. Lo riporta msn.com