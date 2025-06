Whoopi Goldberg a Un posto al sole | la Rai celebra 30 anni della serie con una star

Per i 30 anni di "Un Posto al Sole", Rai Fiction ha deciso di sorprendere il pubblico con un ospite d’eccezione: Whoopi Goldberg, la celebre star vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Un ingresso da EGOT che rende omaggio alla lunga storia della soap e celebra un traguardo storico. Un evento senza precedenti che promette emozioni e sorprese per i fan. Maria Pia Ammirati conclude: “Stiamo scrivendo…”.

Un ingresso da EGOT per la soap più amata. Un evento senza precedenti: Whoopi Goldberg entra nel cast di Un posto al sole, la serie più longeva della televisione italiana, in occasione del trentesimo anniversario. Lo ha annunciato con entusiasmo Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, durante la presentazione dei palinsesti Rai a Napoli. "Per i 30 anni della fiction, avremo questo regalo fantastico – ha detto Ammirati – stiamo scrivendo una linea narrativa singolare, con un tocco di mistero e anche un incontro sentimentale tra il personaggio interpretato da Whoopi e uno dei protagonisti".

