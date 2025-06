White Elephant – Codice criminale | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera su Italia 1 alle 21:20, preparatevi a vivere un'esperienza adrenalinica con "White Elephant – Codice criminale", il film del 2022 con Bruce Willis. Diretto da Jesse V. Johnson, questo action movie appassiona per la sua trama avvincente e scene mozzafiato. Ma cosa rende questo film imperdibile? Scopriamo insieme cast, trama e come seguirlo anche in streaming, per un'esperienza cinematografica imperdibile.

White Elephant – Codice criminale: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Stasera, venerdì 27 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda White Elephant, film del 2022 con protagonista il grande Bruce Willis. La regia è di Jesse V. Johnson. Un appassionante film d’azione da non perdere in prima visione su Italia 1 per tutti gli amanti del genere. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming White Elephant? Ecco tutte le informazioni. Trama. Quando due poliziotti assistono a un tentativo di omicidio, un ex marine ora diventato sicario della mafia, Gabriel Tancredi (Rooker) riceve l’ordine dal suo spietato boss mafioso (Willis) di eliminare qualsiasi minaccia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - White Elephant – Codice criminale: tutto quello che c’è da sapere sul film

In questa notizia si parla di: white - elephant - film - codice

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 27 Giugno, in prima serata; Cosa c'è in tv questa settimana? Tutti i programmi: da Filorosso all’Isola dei Famosi, passando per Gigi D’Ale; White Elephant - Codice criminale, il cast del film con Bruce Willis.

White Elephant Codice criminale, film su Italia 1: trama, attori e cast - Questa sera, venerdì 27 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film White Elephant Codice criminale. Come scrive msn.com

White Elephant: Codice Criminale - Film (2022) - ComingSoon.it - White Elephant: Codice Criminale è un film del 2022 di genere azione, thriller, diretto da Jesse V. Riporta comingsoon.it