Whatsapp userà l’AI per riassumere i contenuti delle chat non lette

WhatsApp sta introducendo una novità rivoluzionaria: la funzione di riassunto delle chat non lette, attualmente disponibile negli Stati Uniti, con l’obiettivo di facilitare la gestione dei messaggi. Meta promette di espandere questa innovazione anche in altri paesi entro l’anno. Ma come funziona esattamente e quali sono le preoccupazioni sulla privacy? Scopriamolo insieme, analizzando tutti i dettagli e le implicazioni di questa interessante novità.

