WhatsApp Beta introduce la gestione delle notifiche per le liste di chat | meno distrazioni e più controllo

WhatsApp Beta rivoluziona la tua esperienza di messaggistica, offrendo una gestione più intelligente delle notifiche per le liste di chat. Ora puoi silenziare o modificare più chat contemporaneamente, riducendo le distrazioni e aumentando il controllo sulle tue conversazioni. Questa novità promette di semplificare la gestione dei messaggi, rendendo l’app ancora più efficiente e user-friendly. Scopri come questa funzione può migliorare il tuo modo di usare WhatsApp!

WhatsApp Beta introduce una funzione per gestire le notifiche delle chat per lista, consentendo di silenziare o modificare chat in blocco. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

