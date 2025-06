Weekend Fuoriporta la terza tappa è a Firenze | un viaggio tra storia e avventura

Storia e cultura, tra scorci nascosti e mete iconiche. Firenze si svela in tutta la sua magia, invitandoci a scoprire angoli segreti e testimonianze millenarie. Preparatevi per un weekend “un po’ diverso”, ricco di emozioni e avventure, accompagnati dalle protagoniste Barbara Francesca Ovieni e Romina Pierdomenico. Dopo Roma e Milano, il viaggio di “Weekend Fuoriporta” prosegue nel cuore della Toscana, dove l’arte e la storia si incontrano per regalarci un’esperienza indimenticabile.

Preparatevi per un weekend “un po’ diverso” a Firenze. La terza imperdibile puntata di “ Weekend Fuoriporta “, in onda domani, domenica 29 giugno alle 9,30 su Rai 2 e disponibile anche su Rai Play, vi porterà alla scoperta del capoluogo toscano attraverso gli occhi di due splendide conduttrici, Barbara Francesca Ovieni e Romina Pierdomenico. Dopo aver esplorato Roma e Milano, il viaggio di “Weekend Fuoriporta” prosegue nel cuore della Toscana, focalizzandosi sulle mille sfaccettature di Firenze. Le due conduttrici si immergeranno in esperienze uniche e indimenticabili, ben lontane dai soliti itinerari turistici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: fuoriporta - terza - tappa - firenze

Weekend Fuoriporta, la terza tappa è a Firenze: un viaggio tra storia e avventura; Quelli del ’Cammino portoghese’. Una sbiciclettata fuori porta; È il grande giorno: da Novara parte la terza tappa del Giro d'Italia.

"Weekend Fuoriporta": la terza tappa è a Firenze, un viaggio tra storia e avventura! - Dopo aver esplorato Roma e Milano, il viaggio di "Weekend Fuoriporta" prosegue nel cuore della Toscana, focalizzandosi sulle mille sfaccettature di Firenze. Come scrive lapilli.eu

Firenze su Rai 2 con 'Weekend Fuoriporta': tappa in riva all'Arno tra storia e avventura - La terza puntata di "Weekend Fuoriporta", in onda domenica 22 giugno alle 9:30 su Rai 2 e disponibile anche su Rai Play, "vi porterà alla scoperta del capoluogo toscano attraverso gli occhi di due ... Scrive 055firenze.it