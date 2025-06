Weekend di sole e afa Zero termico sopra i 5mila metri è record

Un weekend di sole senza nuvole e con zero termico sopra i 5.000 metri, un record storico che conferma la straordinaria stabilità del clima sul Lecchese. Le temperature alte e l'assenza di precipitazioni rendono questi giorni ideali per godersi la natura e le meraviglie della zona. È il momento perfetto per uscire, esplorare e vivere appieno questa primavera anticipata, lasciandosi avvolgere dal fascino di un cielo limpido e di un clima eccezionale.

Weekend di bel tempo ancora senza precipitazioni sul Lecchese. Le temperature rimangono alte. Dopo un lieve calo nella notte scorsa, anche i valori minimi sono destinati a risalire. Lo zero termico è addirittura sopra i 5mila metri: si tratta di un record storico e decisamente significativo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: zero - termico - sopra - 5mila

Doppio vetro su misura – per migliorare l’isolamento termico e acustico della casa - Il doppio vetro su misura rappresenta una soluzione efficace per migliorare l'isolamento termico e acustico della casa.

Meteo Piemonte, zero termico sopra i 5mila metri. Il caldo non molla ed è di nuovo allerta rossa; Nuova ondata di caldo sull’Italia, zero termico a 5000 metri; Meteo, in arrivo i giorni più caldi dell'anno: “Zero termico oltre i 5000 metri (come in Iraq)”. Massime oltre i 30 gradi da un mese a Vicenza (come nel 2003).

Weekend di sole e afa. Zero termico sopra i 5mila metri, è record - A giugno mai la "quota zero" aveva raggiunto simili altitudini ... Scrive leccotoday.it

Caldo record, l'allarme del Consorzio Lamma: "Sabato 28 giugno lo zero termico in Italia sarà sopra i 5.000 metri" - " Sabato 28 giugno l’altezza dello zero termico sull’ Italia supererà i 5000 metri ". Lo riporta corrieredimaremma.it