Weekend di San Pietro e Paolo | 15 eventi imperdibili a Roma il 28 e 29 giugno

Sei pronto a vivere un weekend indimenticabile a Roma? Il 28 e 29 giugno, la Città Eterna si anima con 15 eventi imperdibili in onore di San Pietro e Paolo, i Patroni della città. Tra musica, spettacoli, fuochi d’artificio e street food, ogni angolo di Roma si trasforma in un palcoscenico all’aperto che celebra tradizione, cultura e divertimento. Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere al massimo questo weekend speciale...

Ultimo fine settimana di giugno, con la città vestita a festa per celebrare San Pietro e Paolo, i Santi Patroni di Roma. Il caldo estivo ormai esploso, i turisti in arrivo da ogni parte del mondo e le iniziative che si moltiplicano a ogni angolo della Capitale: sabato 28 e domenica 29 giugno, Roma diventa un grande palcoscenico all’aperto, con musica, spettacoli, fuochi d’artificio, street food e cultura. Ecco 15 eventi da non perdere per vivere appieno il weekend romano. La Girandola a Castel Sant’Angelo: fuochi e storia. L’evento simbolo del weekend è senza dubbio la Girandola di Castel Sant’Angelo, storica rievocazione pirotecnica che illuminerà il cielo della città domenica 29 giugno alle ore 21. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Weekend di San Pietro e Paolo: 15 eventi imperdibili a Roma il 28 e 29 giugno

Nel quadro del tradizionale scambio di Delegazioni per le rispettive feste dei Santi Patroni, una Delegazione del Patriarcato Ecumenico farà visita a Roma, dal 27 al 29 giugno 2025, per la celebrazione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Vai su X

Domenica 29 giugno ore 19 Nei luoghi di San Pietro e Paolo, tra verità e leggenda + Girandola di Castel Sant'Angelo Sospese tra realtà e leggenda, le vite dei Santi Pietro e Paolo si intrecciano più volte sullo sfondo di una Roma popolosa e inquieta, in pi Vai su Facebook

