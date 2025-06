Week end di fuoco | nel fine settimana è ancora allerta caldo

Prepariamoci a un weekend di fuoco: l'ondata di caldo, già intensa nel Novarese e VCO, si intensifica ulteriormente con temperature record. Dopo una breve pausa, il clima torrido torna a bussare forte, richiedendo attenzione e precauzioni. La regione si prepara ad affrontare ancora giorni di sole e temperature elevate, con la possibilità di superare i limiti abituali. Restate sintonizzati per scoprire come proteggervi al meglio durante questa ondata di calore.

Dopo una breve tregua, prosegue l'ondata di caldo che ormai da giorni interessa il novarese e il Vco. Secondo l'ultimo bollettino di Arpa Piemonte, infatti, nel fine settimana sulle due province, ma in realtà in tutta la regione, sono attese temperature massime elevate, in particolare in pianura.