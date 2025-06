Week end di fuoco | nel fine settimana è ancora allerta caldo

Prepariamoci a vivere un weekend di fuoco, con l’alta pressione che infiamma il Piemonte e mette a dura prova le nostre resistenze. Nonostante una breve tregua, l’ondata di caldo intenso si intensifica, portando temperature record in tutta la regione. È fondamentale sapere come affrontare questa fase critica e proteggere la propria salute. Vediamo insieme i consigli utili per sopravvivere a questo 232° weekend di calore estremo.

Dopo una breve tregua, prosegue l'ondata di caldo che ormai da giorni interessa il novarese e il Vco. Secondo l'ultimo bollettino di Arpa Piemonte, infatti, nel fine settimana sulle due province, ma in realtà in tutta la regione, sono attese temperature massime elevate, in particolare in pianura. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

