Week end a tutto ciclismo

appassionati di ciclismo, il weekend a Pieve Fosciana promette emozioni e divertimento, con attività coinvolgenti per tutta la famiglia. Sabato, la "Festa del ciclismo in famiglia" anima il "Circuito delle province" con prove di abilità, percorsi didattici e premi per i più giovani. Un’occasione imperdibile per vivere insieme la passione della bici, scoprendo nuovi spazi di divertimento e aggregazione. Per un fine settimana all’insegna dello sport e della crescita, non mancate!

Sabato e domenica all’insegna del ciclismo a Pieve Fosciana. Sabato è in programma la "Festa del ciclismo in famiglia" all’interno del "Circuito delle province", promosso dalla commissione promozione del Comitato regionale, dalle 17 alle 22, nella zona degli impianti sportivi. Si tratta di prove di abilità e percorsi didattici, aperti a tutti i ragazzi da 5 al 15 anni, nel segno del divertimento con gadget e premi per tutti i partecipanti. Per prendere parte a queste prove le biciclette e il casco sono messi a disposizione dall’organizzazione. Alle 20 cena presso la tensostruttura con menù fisso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Week end a tutto ciclismo

In questa notizia si parla di: ciclismo - week - tutto - sabato

Tutto pronto per la Milano-Sanremo Amatori 2025! Un weekend di sport, passione e spirito di squadra lungo una delle strade più iconiche del ciclismo. Ecco il programma ufficiale per i partecipanti: Sabato 7 Giugno – Hotel IBIS Styles Settala (MI) 9:30– Vai su Facebook

Week end a tutto ciclismo; BMX Week Padova: si parte il 28 giugno; La prima Cycling Week: Vetrina importante.

Week end a tutto ciclismo - Sabato è in programma la "Festa del ciclismo in famiglia" all’interno del "Circuito delle province", promosso dalla commissione promozione ... Come scrive lanazione.it

Sci, ciclismo e rugby con "Sabato e Domenica Sport" - E "Tutto il calcio minuto per minuto" per il week end Sci, Formula 1, Rugby, calcio e ciclismo per il week end sportivo di Rai Radio 1. Segnala rai.it