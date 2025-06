Weah rifiuta l’offerta del Nottingham il suo agente | i miei giocatori non sono marionette Gazzetta

In un’intera giornata di tensione tra Juventus e Nottingham Forest, Timothy Weah ha deciso di rifiutare l’offerta dei Reds, scatenando il dissenso del suo agente. La trattativa del 23 giugno si è arenata, e le parole di Badou Sambague, difensore del giocatore, non lasciano spazio a fraintendimenti: la volontà di Weah è chiara e non si lascia trattare come una marionetta. La situazione resta calda e incerta, con un futuro ancora tutto da scrivere...

La trattativa tra Juventus e Nottingham Forest del 23 giugno è giunta al collasso: Weah non è intenzionato ad accettare l’offerta. L’agente del figlio dell’ex Pallone d’Oro è intervenuto per difenderlo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Le parole dell’agente di Weah:. La Gazzetta riporta: « “È una vergogna”. Non usa mezzi termini Badou Sambague, agente di Timothy Weah, per definire la situazione dell’esterno americano della Juve. Per il quale da qualche giorno il club ha trovato un accordo con il Nottingham Forest per un’operazione che coinvolge anche Mbangula e da un ammontare complessivo di 25 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Weah rifiuta l’offerta del Nottingham, il suo agente: «i miei giocatori non sono marionette» (Gazzetta)

Weah Juve, l’agente rompe il silenzio: «Vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso. È una vergogna». Poi lancia un segnale per il futuro - L'agente di Weah Juve rompe il silenzio, smascherando il volto più oscuro del calcio: egoismo e interessi materiali che deludono profondamente.

