Weah Juventus Sky lo statunitense è intenzionato a dire di no al Nottingham Forest | futuro delineato Tutti gli aggiornamenti

Timothy Weah, talento statunitense della Juventus, dice no al trasferimento al Nottingham Forest, nonostante l'accordo raggiunto tra club. La decisione del giovane esterno fa emergere nuovi scenari sul suo futuro, con la Juventus pronta a tornare sul mercato per trovare la soluzione migliore. Resta da capire quali saranno i prossimi passi, ma una cosa è certa: il mercato è ancora in pieno fermento, e gli aggiornamenti sono continui.

Weah Juventus (Sky), lo statunitense è intenzionato a dire di no: cosa filtra per il suo futuro. Le ultime. Il trasferimento di Timothy Weah al Nottingham Forest, nonostante l’accordo trovato tra i due club, non andrĂ in porto. L’esterno americano della Juventus, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha infatti rifiutato la destinazione, ritenendola poco gradita per il suo futuro professionale. La dirigenza tornerĂ sul mercato per individuare una nuova sistemazione piĂą in linea con le sue ambizioni. La Juventus è ora al lavoro per trovare un’alternativa che soddisfi sia le esigenze economiche della societĂ che le preferenze del classe 2000. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Juventus (Sky), lo statunitense è intenzionato a dire di no al Nottingham Forest: futuro delineato. Tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: weah - juventus - statunitense - intenzionato

Juventus, McKennie e Weah show: i due bianconeri rispondono così ad alcune domande curiose. Risate assicurate con Weston – VIDEO - Preparati a ridere e scoprire il lato più spontaneo di Juventus con McKennie e Weah! In un divertente format targato DAZN, i due bianconeri si svelano tra domande curiose, risate e confidenze che lasceranno il pubblico senza parole.

Continua ad esserci una Juve che vince. Al termine di una finale epica, degno corollario di una stagione quasi perfetta, la Juventus si è aggiudicata il titolo di Campione d'Italia per la categoria Under 16. L'Empoli, avversario finale, è stato regolato lunedì sera Vai su Facebook

Juventus, l’agente di Weah attacca: “Non si può trattare così i giocatori”; Juventus, Weah e non solo: doppio addio verso la Premier League; Trump accoglie la Juve nello studio ovale e mette tutti in imbarazzo con una domanda sulle donne.

Tensione alle stelle tra Weah e la Juventus: “Vergognoso vedere gente comportarsi così per soldi” - L'agente di Weah tuona contro la Juventus per via del possibile trasferimento del giocatore statunitense al Nottingham Forest insieme a Mbangula ... fanpage.it scrive

Juventus, si cerca una destinazione gradita a Weah: le ultime - La Juventus cerca una destinazione più gradita a Timothy Weah: il giocatore sempre più verso il rifiuto al Nottingham Forest ... Da gianlucadimarzio.com