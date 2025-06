Weah Juventus l’addio è praticamente certo! Se dovesse saltare il passaggio al Nottingham Forest… C’è già un altro club sull’esterno bianconero Ultime

Il futuro di Timothy Weah alla Juventus sembra ormai segnato: l’addio è praticamente certo, con il trasferimento in forse e molte incognite sul suo prossimo club. Dopo un inizio promettente, il talento statunitense potrebbe lasciare Torino, lasciando i tifosi in attesa di novità ufficiali. La trattativa con il Nottingham Forest si è bloccata, aprendo scenari imprevedibili sul mercato dei bianconeri. Quali saranno le prossime mosse della Juventus per il reparto esterni?

Weah Juventus, l’addio da Torino è praticamente certo: tutti i dettagli sulle possibili mosse dei bianconeri in uscita. Il calciomercato Juve potrebbe prendere una piega diversa per il futuro di Timothy Weah. L’esterno classe 2000 sembrava destinato al Nottingham Forest, ma la trattativa ha subito una brusca frenata. Nonostante lo stop momentaneo con il club di Premier League, il futuro di Weah resta incerto. secondo il Corriere dello Sport, il Monaco sarebbe pronto a inserirsi. I francesi seguono con attenzione l’evolversi della situazione e potrebbero presto avanzare una proposta. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Juventus, l’addio è praticamente certo! Se dovesse saltare il passaggio al Nottingham Forest… C’è già un altro club sull’esterno bianconero. Ultime

In questa notizia si parla di: weah - juventus - addio - praticamente

Juventus, McKennie e Weah show: i due bianconeri rispondono così ad alcune domande curiose. Risate assicurate con Weston – VIDEO - Preparati a ridere e scoprire il lato più spontaneo di Juventus con McKennie e Weah! In un divertente format targato DAZN, i due bianconeri si svelano tra domande curiose, risate e confidenze che lasceranno il pubblico senza parole.

Retroscena #Tuttosport: "Ecco perché via a queste cifre #Weah e #Mbangula dalla #Juventus (23 milioni in due)" ?Articolo Tuttosport: "Dubbi Weah e salto Mbangula, i retroscena della doppia cessione #Juve: perché via a queste cifre" In attesa. Sa Vai su Facebook

Weah Juventus, l'addio è praticamente certo! I dettagli; Perchè la Juventus è pronta a cedere Weah e Mbangula per 'solo' 23 milioni; Thomas Partey lascia l'Arsenal, andrà via a parametro zero. Juve alla finestra?.

Il cubo di Weah non è così facile da risolvere per la Juventus - Perché se un anno fa avrebbe forse pensato a un possibile addio a titolo definitivo, dopo una stagione deludente, ... Da tuttojuve.com

Weah, l'agente in tackle sulla Juve! "Soldi ed egoismo, è una vergogna" - L’esterno statunitense, insieme al giovane Samuel Mbangula, è finito nel mirino del Nottingham Forest, club con cui i bianconeri avrebbero orma ... Secondo msn.com