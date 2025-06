Weah Juve l’agente rompe il silenzio | Vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso È una vergogna Poi lancia un segnale per il futuro

L'agente di Weah Juve rompe il silenzio, smascherando il volto più oscuro del calcio: egoismo e interessi materiali che deludono profondamente. Le sue parole, riportate da Fabrizio Romano, rivelano un sentimento di disgusto verso comportamenti che minano lo spirito sportivo. In un mondo dove il talento dovrebbe essere al centro, le recenti voci sul futuro di Weah ci portano a riflettere su cosa davvero conti nel calcio di oggi.

Weah Juve, l’agente tuona: «Vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso». Le dichiarazioni dell’agente dell’esterno americano. Badou Sambague, agente dell’esterno della Juve Timothy Weah, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito accostato nelle ultime ore al Nottingham Forest. Le sue parole riportate da Fabrizio Romano. AGENTE WEAH – « Weah è un giocatore ed un compagno di squadra fantastico. Vedere gente comportarsi in questo modo per soldi ed egoismo mi ha deluso molto. È una vergogna. Finché sarò qui nessuno spingerà uno dei giocatori che assisto ad andare a destra o a sinistra come una marionetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Juve, l’agente rompe il silenzio: «Vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso. È una vergogna». Poi lancia un segnale per il futuro

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

