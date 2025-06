Weah Fuori Rosa Juve | Agente | Non Sarà Una Marionetta

L'esclusione di Timothy Weah dalla lista Juventus per il big match contro il Manchester City sta facendo discutere. La decisione, motivata da scelte tecniche e di mercato, ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Ma è il procuratore del giocatore, Badou Sambague, a scuotere ulteriormente le acque, dichiarando che Weah non sarà mai una marionetta nelle mani del club. Una presa di posizione che apre scenari imprevedibili nel mondo banchina juventino.

Weah Fuori Rosa Juve: Il Procuratore Sfida il Club, ‚ÄúNon Sar√† Una Marionetta‚ÄĚ. La sorprendente esclusione di Timothy Weah dalla lista dei convocati per il big match contro il Manchester City, motivata da scelta tecnica e di mercato, sta scuotendo l‚Äôambiente Juventus. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il suo procuratore, Badou Sambague, che con parole ferme e decise ha lanciato un chiaro messaggio alla dirigenza bianconera, preannunciando battaglia. La Dura Reazione dell‚ÄôAgente: ‚ÄúNessuno Spinger√† i Miei Giocatori Come Marionette‚ÄĚ. Le dichiarazioni di Sambague, riportate dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, non lasciano spazio a interpretazioni: ‚ÄúIn ogni caso, fino a quando ci sar√≤ io, nessuno spinger√† qualcuno dei miei giocatori che assisto ad andare a destra o a sinistra come una marionetta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com ¬© Gbt-magazine.com - Weah Fuori Rosa Juve: Agente: ‚ÄúNon Sar√† Una Marionetta‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: weah - fuori - rosa - juve

Tudor dopo il ko col City: ‚ÄúLa differenza √® grande. Weah e Mbangula? Fuori per scelta di mercato‚ÄĚ - Dopo la sconfitta pesante contro il Manchester City, Igor Tudor affronta la stampa con lucidit√†, analizzando le difficolt√† della Juventus e le assenze di Weah e Mbangula, dovute a scelte di mercato.

Juventus, primo mal di pancia con Tudor: ‚ÄėRischia di finire fuori rosa‚Äô Cosa sta succedendo https://bit.ly/40b0FDx Vai su Facebook

Weah, l'agente in tackle sulla Juve! Soldi ed egoismo, √® una vergogna; Juventus, l‚Äôagente di Weah attacca: ‚ÄúNon si pu√≤ trattare cos√¨ i giocatori‚ÄĚ; La Juventus corre ai ripari: il triplo colpo che spiazza Milan e Inter.

Juventus: fuori squadra, quasi fatta per la cessione di Mbangula e Weah - Ieri sera, Juventus e Manchester City si giocano un posto nei quarti del Mondiale per Club, ma a tenere banco non è stata solo la pa ... Si legge su msn.com

Tensione alle stelle tra Weah e la Juventus: ‚ÄúVergognoso vedere gente comportarsi così per soldi‚ÄĚ - L'agente di Weah tuona contro la Juventus per via del possibile trasferimento del giocatore statunitense al Nottingham Forest insieme a Mbangula ... Secondo fanpage.it