wang yi a bruxelles per il dialogo strategico cina ue

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi si prepara a una settimana ricca di incontri a Bruxelles, dove parteciperà al dialogo strategico di alto livello tra Cina e Ue. Un momento chiave per rafforzare i legami e definire i dettagli del prossimo summit di Pechino, in calendario il 24-25 luglio, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali tra le due grandi potenze.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi sarà impegnato la prossima settimana, da lunedì 30 giugno, in una visita che lo porterà a Bruxelles e, successivamente, in Germania e Francia, ha riferito il portavoce dello stesso ministero Guo Jiakun. Wang sarà presso la sede dell' Unione europea "per il dialogo strategico di alto livello Cina-Ue ". La sua missione servirà anche a definire i dettagli del summit Cina-Ue di Pechino, del 24-25 luglio, per celebrare i 50 anni delle relazioni diplomatiche, nel mezzo degli aspri contenziosi in materia commerciale e di dazi.

