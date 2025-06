Wall Street avanza Nasdaq e S&P 500 volano a nuovi record

Wall Street continua a sorprendere, con il Nasdaq e lo S&P 500 che sfiorano nuovi record, superando le tensioni geopolitiche e i timori sui dazi. L’ottimismo degli investitori si riflette in un progresso dello 0,3%, con l’S&P 500 a 6.156,80 punti e il Nasdaq a 20.218. È un momento di grande slancio per i mercati azionari statunitensi, che sembrano pronti a scrivere nuove pagine di crescita.

Wall Street closes near record high, futures beat previous record - The US market has been on quite the journey, having lost almost $10 trillion following the ‘Liberation Day’ tariff announcements in April. Da wealthprofessional.ca