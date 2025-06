W-ine in tour parte da Palermo l' appuntamento che valorizza le persone del vino intorno alle cantine

W-ine in Tour, l’evento che celebra le eccellenze vinicole italiane, ha preso il via da Palermo, un viaggio tra le persone del vino e le loro storie. Questo roadshow nazionale mette in luce le cantine italiane, promuovendo la competitività internazionale delle imprese e rafforzando il legame tra produttori e appassionati. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti del nostro patrimonio enologico e valorizzare il talento italiano nel mondo.

